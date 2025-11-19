Finale d’OD Chypre: voici tout ce qu’on sait sur la nouvelle formule

Début du contenu principal.
Les trois couples finalistes d’Occupation Double Chypre sont maintenant connus: Anthony et Alexandra, Arnaud et Lauriane, ainsi que Mathis et Cindy.
Après un début de voyage chargé en émotions, Anthony, Arnaud, Alexandra et Lauriane ont dû prendre une décision difficile et choisir quel couple les accompagnerait en finale. Ce sont finalement Any et Deymien qui ont vu leur aventure prendre fin, faisant leurs valises pour quitter le Chili et retourner au Québec.
Alors que la finale d'OD approche à grands pas (c'est ce dimanche que ça se passe!), les téléspectateurs peuvent s’attendre à une formule renouvelée.
Ce dimanche 23 novembre, les téléspectateurs pourront découvrir la deuxième partie du voyage des trois couples finalistes d’Occupation Double Chypre.
À la toute fin de l’épisode, le couple gagnant sera enfin dévoilé en direct, sous les yeux de tous les candidats, dans une formule plus intime qu'à l'habitude. Les premières impressions seront ensuite partagées sur les médias sociaux de l’émission.
Quelques minutes après la grande finale, tous les candidats se réuniront pour l’enregistrement de L’Heure de vérité, où ils pourront régler leurs comptes. Les réactions à chaud seront diffusées le 30 novembre.
On peut s’attendre à ce qu’Alexandra réagisse aux propos tenus par Anthony à Johanie, au moment où il hésitait encore pour son top 1.
Catherine, de son côté, aura des comptes à régler avec Alexandra, avec qui elle avait élaboré un plan... que cette dernière a dévoilé dès qu’elle en a eu l’occasion.
Quant à Arnaud, il pourra expliquer certaines de ses stratégies, notamment son rôle dans l’élimination de Naomi.
Pour ne rien manquer, il faudra être sur les ondes de Noovo les dimanches 23 et 30 novembre dès 18h30 pour assister à la grande finale et à L’Heure de vérité d’Occupation Double Chypre.
Les épisodes seront également disponibles en rattrapage sur noovo.ca après la diffusion.
