Finale d’OD Chypre: voici tout ce qu’on sait sur la nouvelle formule

Les trois couples finalistes d’Occupation Double Chypre sont maintenant connus: Anthony et Alexandra, Arnaud et Lauriane, ainsi que Mathis et Cindy.

Après un début de voyage chargé en émotions, Anthony, Arnaud, Alexandra et Lauriane ont dû prendre une décision difficile et choisir quel couple les accompagnerait en finale. Ce sont finalement Any et Deymien qui ont vu leur aventure prendre fin, faisant leurs valises pour quitter le Chili et retourner au Québec.

Alors que la finale d'OD approche à grands pas (c'est ce dimanche que ça se passe!), les téléspectateurs peuvent s’attendre à une formule renouvelée.