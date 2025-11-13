«C’était rough»: Sébastien brise le silence après son retour d’OD Chypre

Sébastien a publié une courte vidéo sur ses réseaux sociaux où il confie que son retour a été difficile, surtout après avoir visionné les épisodes.

«Honnêtement, j'ai adoré, mais j'ai dû prendre un 48 heures avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux parce qu'il fallait que je digère un peu cette première vague-là après OD. Je dois vous avouer, c'était rough. C'était rough de voir le montage des épisodes et de voir comment ça a été diffusé à télé parce qu'il manque tellement de contexte, il manque tellement d'explications.»

Il ajoute qu’il a bien hâte de participer aux Vendredis OD et aux différentes entrevues afin de donner sa version des faits et éclaircir plusieurs situations dans lesquelles il s’est retrouvé malgré lui.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo: