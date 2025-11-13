«C’était rough»: Sébastien brise le silence après son retour d’OD Chypre

Début du contenu principal.
Sébastien et Béatrice sont maintenant de retour au Québec après leur départ d’Occupation Double Chypre.
Le couple a été éliminé à la suite d’une discussion particulièrement tendue entre Arnaud et Anthony, chargés de décider quel duo quitterait l’aventure alors que les deux couples se retrouvaient à la table de délibération.
Sébastien a publié une courte vidéo sur ses réseaux sociaux où il confie que son retour a été difficile, surtout après avoir visionné les épisodes.
«Honnêtement, j'ai adoré, mais j'ai dû prendre un 48 heures avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux parce qu'il fallait que je digère un peu cette première vague-là après OD. Je dois vous avouer, c'était rough. C'était rough de voir le montage des épisodes et de voir comment ça a été diffusé à télé parce qu'il manque tellement de contexte, il manque tellement d'explications.»
Il ajoute qu’il a bien hâte de participer aux Vendredis OD et aux différentes entrevues afin de donner sa version des faits et éclaircir plusieurs situations dans lesquelles il s’est retrouvé malgré lui.
Dans les commentaires, on peut lire un message de Béatrice, et le duo semble toujours aussi amoureux.
Elle lui écrit: «J’ai adoré mon aventure avec to!!J’ai bien hâte que le monde voit le seb que je connais🥰».Sébastien lui répond: «@beatrice.od_officiel pour vrai c’était incroyable 😘 je suis pas inquiet pour la suite xx»
Pour savoir si le couple est toujours ensemble, ne manquez pas les Vendredis OD, ce vendredi dès 18h30 sur les ondes de Noovo.
C’est le moment d’encercler le 23 novembre sur votre calendrier: c’est à cette date qu’aura lieu la grande finale d’Occupation Double Chypre qui sera diffusée en direct sur les ondes de Noovo.
Parmi les couples encore en lice (Arnaud et Laurianne, Maxime et Julie-Pier, Mathis et Cindy, Deymien et Any, Anthony et Alexandra), un seul remportera le chalet du Domaine Pine Hill dans les Laurentides. La réponse sera enfin connue dans environ deux semaines!
La semaine suivante, le 30 novembre, viendra L’heure de vérité, ce moment tant attendu où les candidats pourront régler leurs comptes.
