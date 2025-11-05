Amère, Catherine d’OD Chypre n’est pas prête à pardonner à Alexandra

Début du contenu principal.
On a jasé au couple le plus aimé d’OD Chypre, Catherine et Cédrik, 48h après leur sortie de l’aventure, alors qu’il s’apprêtait à vivre leur première nuit loin des projecteurs. Durant l’entretien, la belle blonde n’a pas mâché ses mots à l’égard de sa supposée «meilleure amie» Alexandra. Voici ce qu’elle avait à lui dire.
Bien que l’émission de dimanche dernier fût un bon divertissement pour les téléspectateurs, pour la candidate de Laval c’est un moment qu’elle aurait préféré ne pas vivre. Rappelons qu’Alexandra n’a carrément pas suivi le plan élaboré avec sa plus grande complice de la maison créant un grand choc chez les filles. Vous pouvez rattraper le moment sur noovo.ca.
La jeune femme affirme que revoir les épisodes l’on plongée, à nouveau, dans des émotions difficiles: «Je suis comme un peu amère de la façon dont les choses ont été faites et je suis quand même déçue et je me sens trahie surtout par Alexandra (en couple avec Anthony).»
D’ailleurs, à l'heure de vérité, Catherine aimerait beaucoup dire à ses anciennes amies Julie-Pier et Alexandra: «J'aime mieux être une plante ou un couple plate, qu’être un couple de menteurs.»
Pour sa part, Cédrik repart de l’aventure complètement comblé :«Moi, je suis juste bien avec Catherine. Je n’ai besoin de rien d'autre. […] C'est pour ça que si c'était nous qui partions, ça ne me dérangeait pas», avance celui qui vient de Saint-Eustache.
En outre, il croit que la partie était déjà perdue d’avance: «On est entré, au jour 1, puis Séb, Arnaud et Antho se voyaient déjà ensemble en finale, fait qu’il n’y avait pas grand-chose qu'on pouvait dire ou faire qui allait changer quoi que ce soit.»
Par ailleurs, dans le balado officiel d’Occupation Double Chypre, Au confessionnal, disponible sur iHeartRadio, les deux tourteraux avouent que tout se passe pour le mieux jusqu'à maintenant: «Je lui ai dit ‘’je t’aime OD’’ dans l’aventure, je lui ai dit ‘’je t’aime exclu’’, là le ‘’je t’aime’’ tout court va venir éventuellement, on voulait voir à l’extérieur comment ça se passait», mentionne Cédrik.
Catherine précise qu’ils ne se «qualifient pas d’un couple, mais d’un couple OD» pour l'instant.
Toujours dans le podcast, Au confessionnal, Cédrik a pris le temps de revenir sur son premier voyage avec Catherine, alors qu’on venait tout juste d’assister à l’élimination de son ami Anthony P., aussi top 1 à ce moment de Catherine. Il affirme qu’il éprouvait un malaise lors ce périple à l’idée d’avoir des rapprochements avec sa copine actuelle. Une relation qui a finalement évoluée pour le mieux.
Cependant, bien que Cédrik désire rester ami avec Anthony P., selon Catherine, un souper tous les trois serait plutôt embarrassant.
