Amère, Catherine d’OD Chypre n’est pas prête à pardonner à Alexandra

Bien que l’émission de dimanche dernier fût un bon divertissement pour les téléspectateurs, pour la candidate de Laval c’est un moment qu’elle aurait préféré ne pas vivre. Rappelons qu’Alexandra n’a carrément pas suivi le plan élaboré avec sa plus grande complice de la maison créant un grand choc chez les filles. Vous pouvez rattraper le moment sur noovo.ca.

La jeune femme affirme que revoir les épisodes l’on plongée, à nouveau, dans des émotions difficiles: «Je suis comme un peu amère de la façon dont les choses ont été faites et je suis quand même déçue et je me sens trahie surtout par Alexandra (en couple avec Anthony).»

D’ailleurs, à l'heure de vérité, Catherine aimerait beaucoup dire à ses anciennes amies Julie-Pier et Alexandra: «J'aime mieux être une plante ou un couple plate, qu’être un couple de menteurs.»