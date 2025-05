Découvrez la nouvelle acquisition de Patricia Paquin

Une nouvelle maison depuis peu

Rappelons que l’an dernier, Patricia Paquin, Louis-François Marcotte et leur petite famille quittaient leur maison de Saint-Jean-Baptiste et emménageaient dans leur nouveau cocon.

Pour ceux qui habitaient auparavant dans une montagne un peu loin de tout, le but était de s’installer dans un quartier résidentiel et faciliter le quotidien avec les enfants.

Patricia Paquin souhaitait aussi avoir un plus petit terrain qui exigerait moins d’entretien.

Maintenant dans leur belle maison, avec haie de cèdre en plus, ils semblent filer le parfait bonheur et on s’entend que ce qu’on a le bonheur de voir de leur environnement sur les réseaux sociaux nous laisse croire qu’ils ont un très beau quotidien.

