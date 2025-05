Xavier Trudeau lance une pointe à son père Justin Trudeau, écoutez-le

Xavier Trudeau nous offre la vidéo drôle du jour!

Vous le saviez peut-être déjà: le fils aîné de Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau est chanteur. Il s'apprête à lancer sa nouvelle chanson, Back Me Up. Cet extrait musical sera disponible sur toutes les plateformes ce vendredi.

Xavier Trudeau, dont le nom d'artiste est simplement Xav, a fait écouter sa nouveauté à son célèbre papa. Il en a profité pour filmer sa réaction. Dans la vidéo, Justin Trudeau apprend qu'il s'agira du troisième vidéoclip de son fils.

«J'en ai manqué un, je crois», admet l'ancien premier ministre du Canada. C'est alors que son fils a répondu du tac au tac. Voici la vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous: