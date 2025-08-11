Passer au contenu principal
Le fils de Justin Trudeau, Xavier, était très bien accompagné lors d’un spectacle explosif à Toronto

Des images ensemble depuis un petit moment

Au début du weekend, on jasait déjà de Xavier et Pariya, se questionnant sur le possible couple que le jeune homme formait avec l’influenceuse suivie par 330 000 personnes sur Instagram et 1,2 million sur TikTok.

Il semble que cette nouvelle image confirme la rumeur, quoique les vidéos les montrant déjà ensemble ne laissaient pas beaucoup de place au doute.

Sa carrière musicale

Rappelons que celui qui se fait surnommer Xav dans le milieu de la musique a lancé plus tôt cette année un premier EP, When Does it Ends qui est disponible sur les plateformes d’écoute en continu.

