Le fils de Justin Trudeau, Xavier, était très bien accompagné lors d’un spectacle explosif à Toronto

Le fils de Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Xavier, a dévoilé des images de son séjour à Toronto et une photo d’un baiser devant la tour du CN a retenu l’attention plus que les autres.
Celui qui était en visite dans la capitale de l’Ontario pour un concert explosif a effectivement repartagé la story de la belle créatrice de contenu Pariya Carello sur laquelle ils s’embrassent amoureusement.
Tous deux vêtus de noir et enlacés devant la tour de 553 mètres illuminée au centre de Toronto, ils brillent.
Le fils de l’ancien Premier ministre était de passage dans la grande ville pour une représentation endiablée du groupe canadien The Weeknd auquel il a assisté avec la charmante Pariya et sa sœur jumelle Pardiss.
Au début du weekend, on jasait déjà de Xavier et Pariya, se questionnant sur le possible couple que le jeune homme formait avec l’influenceuse suivie par 330 000 personnes sur Instagram et 1,2 million sur TikTok.
Il semble que cette nouvelle image confirme la rumeur, quoique les vidéos les montrant déjà ensemble ne laissaient pas beaucoup de place au doute.
Rappelons que celui qui se fait surnommer Xav dans le milieu de la musique a lancé plus tôt cette année un premier EP, When Does it Ends qui est disponible sur les plateformes d’écoute en continu.