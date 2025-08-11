Le fils de Justin Trudeau, Xavier, était très bien accompagné lors d’un spectacle explosif à Toronto

Le fils de Justin Trudeau et Sophie Grégoire, Xavier, a dévoilé des images de son séjour à Toronto et une photo d’un baiser devant la tour du CN a retenu l’attention plus que les autres.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Celui qui était en visite dans la capitale de l’Ontario pour un concert explosif a effectivement repartagé la story de la belle créatrice de contenu Pariya Carello sur laquelle ils s’embrassent amoureusement.

Tous deux vêtus de noir et enlacés devant la tour de 553 mètres illuminée au centre de Toronto, ils brillent.

Le fils de l’ancien Premier ministre était de passage dans la grande ville pour une représentation endiablée du groupe canadien The Weeknd auquel il a assisté avec la charmante Pariya et sa sœur jumelle Pardiss.