La famille Groulx: Savannah et Haylee se transforment en jumelles manga

Une nouvelle photo des enfants de La famille Groulx nous donne l'impression de voir double!

Les belles Haylee et Savannah sont allées faire un tour au Otakuthon de Montréal en fin de semaine dernière. Il s'agit du plus grand festival d'anime bilingue au Canada. Pour l'occasion, les soeurs de 16 et 18 ans se sont costumées en jumelles manga.

Avec leurs perruques pastel, leur maquillage et leurs robes de poupées coordonnées, on aurait vraiment dit qu'elles étaient jumelles! Voici la superbe photo des adolescentes de La famille Groulx le week-end dernier: