Avec Tristan, l'aîné à 22 ans, et la plus jeune, Nevaeh, à seulement 2 ans, cette famille nombreuse est le cœur de l'émission de télé-réalité La famille Groulx. Chacun des 12 enfants (bientôt 13) de Tara et Pascal Groulx a sa propre personnalité et ses moments spéciaux qui ajoutent de la magie à cette famille unique.

Lire la suite