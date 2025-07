Éric Robidoux méconnaissable dans ce rôle culte!

Cette version complètement revisitée du célèbre roman de Bram Stoker, Dracula, une comédie des horreurs, débarque à La TOHU dès septembre prochain… et l’engouement est tel que cinq nouvelles dates viennent tout juste d’être ajoutées pour répondre à la demande.

Dimanche 12 octobre 2025 – 15 h

Jeudi 16 octobre 2025 – 20 h

Vendredi 17 octobre 2025 – 20 h

Samedi 18 octobre 2025 – 20 h

Vendredi 31 octobre 2025 – 20 h (spéciale Halloween!)

Après avoir fait fureur à New York en 2023, ce spectacle déjanté débarque chez nous avec une mise en scène signée Hugo Bélanger et une traduction ciselée de Maryse Warda, lauréate du Prix du Gouverneur général. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on est bien loin du vampire classique: ici, Dracula devient un cocktail explosif d’humour noir, de romantisme tordu et de frayeurs délicieuses.