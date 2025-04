Voici ce que devient Éric Robidoux d'Indéfendable

Voici le synopsis officiel de 11h11:

À 41 ans, Simone – qui menait une vie socialement « parfaite » – s’extirpe d’un moule qui ne lui convient plus pour poursuivre ses réelles aspirations : aider via les cartes de son précieux jeu de tarot et ses aptitudes de thérapeute une clientèle hautement colorée. Simone réalise à la dure que changer de style de vie, c’est plus compliqué qu’elle croyait. Elle doit s’adapter à sa nouvelle réalité de « maman à temps partiel » d’une préado qui n’accepte pas la séparation. Sa mère remet ses choix en question, son ex s’est déjà amouraché d’une autre femme, sa vie sexuelle est en jachère et sa nouvelle profession ne lui rapporte pas assez d’argent.

À tout ça s’ajoutent des signes qui arrivent de l’invisible et des esprits qui la visitent, à commencer par celui de sa défunte tante qui aime débarquer sans prévenir pour tenter de la guider. Heureusement, Simone persiste et peut compter sur le soutien de son meilleur ami, Kazem, vendeur de matelas de jour, drag queen de soir et, par ricochet, de celui de sa clientèle, qui la fait réfléchir et l’aide dans son évolution personnelle. Simone réussira-t-elle son changement de vie? Ou, plus simplement, sa vie?

Le tournage commencera le 7 avril en Ontario, et on pourra voir le tout sur l'Extra d'ICI Tou.tv quelque part dans la grille 2025-2026.

D'ici là, on vous suggère fortement de regarder Gâtées pourries sur Crave!