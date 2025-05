Ce comédien de 5e rang décroche le rôle de Dracula

Gâtées pourries est une nouvelle comédie diffusée sur Crave.

La série dévoilée le 5 mars 2025 a été coécrite par Anne-Élisabeth Bossé, Pascale Renaud-Hébert et Suzie Bouchard. Elle met aussi ce trio d'amies en vedette, et elles donnent la réplique à Éric Robidoux et Nicolas Ouellet.

Dans cette fiction, on suit les aventures de Kim, Fred et Justine, trois amies de longue date aux névroses assumées. Arrivées à la mi-trentaine, privilégiées par la vie, elles sont tout de même insatisfaites d’où elles en sont, sans être prêtes à faire les sacrifices pour avancer. Voici la bande-annonce: