Éric Lapointe confirme qu’il a une nouvelle blonde et se confie sur sa vie personnelle!

Début du contenu principal.
L’année 2026 s’annonce chargée pour Éric Lapointe!
Le rockeur québécois, qui a traversé autant de grandes scènes que d’épreuves personnelles au fil des ans, prépare une série de spectacles et des projets encore secrets. Mais ce qui a retenu l’attention dans sa récente entrevue avec le 7 Jours, c’est surtout une confidence: il n’est plus célibataire!
Oui, à 56 ans, Éric Lapointe confirme qu’il voit quelqu’un. Une nouvelle qui a surpris bien des fans, surtout qu’il parle rarement de sa vie amoureuse!
À la question « Éric est-il encore célibataire? », le chanteur répond sans détour:
«Non, il a une femme dans sa vie, mais il est surtout en amour avec ses enfants. Je tente de me garder un petit peu de vie privée parce qu chaque fois que je les présente aux médias, mes conjointes finissent par écrire un livre. (rires) Je vois une fille, mais je pense que je suis rendu quand même un vieux garçon. Je ne suis pas à la veille de vivre avec une femme. Je vis avec mes enfants en ce moment et je suis presque heureux!»
Il précise toutefois qu’il garde une certaine retenue, et avec raison :
chaque fois qu’il a présenté une conjointe publiquement, « elles finissent par écrire un livre », dit-il en riant.
Pour l’instant, il se concentre sur l’équilibre qu’il a trouvé: une relation discrète, ses enfants et une vie personnelle qu’il protège davantage! S’il parle avec humour de son statut de « vieux garçon », Éric Lapointe reste surtout très attaché à ses deux fils. Il vit d’ailleurs avec eux et affirme que cette dynamique le rend profondément heureux.
Le temps des Fêtes approche, et comme toujours, sa famille aura une place centrale. Cette année, c’est lui qui reçoit à Noël: une tradition conviviale remplie de buffets maison, de décorations partout et de rires entre proches!
Son documentaire sur Crave marque un tournant dans son parcours. Il y ouvre des chapitres extrêmement délicats: sa relation avec son père, ses ex-conjointes, ses périodes plus sombres, son coma, sa réadaptation, et même les épisodes de delirium qui l’ont profondément marqué.
Il avoue avoir trouvé le visionnement très difficile:
« Regarder ce documentaire me fait faire des crises d’angoisse. Je l’ai vu deux fois et je ne veux plus le revoir. »
Malgré la douleur, il reconnaît que cette démarche l’a aidé à avancer.
Et oui: plusieurs de ses ex participent au documentaire, une décision qu’il assume pleinement! Éric affirme être aujourd’hui en bons termes avec toutes les femmes qui ont partagé sa vie.
« Je les ai toutes aimées profondément et sincèrement. (…) On a vécu des histoires d’amour intenses. Je vais les aimer toute ma vie. »
Une vision mature et tendre, loin de l’image du rockeur rebelle.
Ses fils étant maintenant ados, la magie de Noël s’est transformée. Le père Noël n’existe plus pour eux, mais les moments passés ensemble, eux, gagnent en profondeur.
Il raconte avec humour que ses enfants ne font plus de liste de cadeaux et demandent simplement de l’argent dans une enveloppe, une idée qui ne le réjouit pas du tout. Il promet donc de « se creuser le bicycle » pour leur dénicher quelque chose à mettre sous le sapin.
Même s’il ne peut pas encore tout dévoiler, Éric prépare une année extrêmement active. Des projets sont en marche, mystérieux, mais prometteurs, et la scène restera son terrain de jeu principal!
Vous aimerez aussi: