Éric Lapointe confirme qu’il a une nouvelle blonde et se confie sur sa vie personnelle!

À la question « Éric est-il encore célibataire? », le chanteur répond sans détour:

«Non, il a une femme dans sa vie, mais il est surtout en amour avec ses enfants. Je tente de me garder un petit peu de vie privée parce qu chaque fois que je les présente aux médias, mes conjointes finissent par écrire un livre. (rires) Je vois une fille, mais je pense que je suis rendu quand même un vieux garçon. Je ne suis pas à la veille de vivre avec une femme. Je vis avec mes enfants en ce moment et je suis presque heureux!»

Il précise toutefois qu’il garde une certaine retenue, et avec raison :

Pour l’instant, il se concentre sur l’équilibre qu’il a trouvé: une relation discrète, ses enfants et une vie personnelle qu’il protège davantage! S’il parle avec humour de son statut de « vieux garçon », Éric Lapointe reste surtout très attaché à ses deux fils. Il vit d’ailleurs avec eux et affirme que cette dynamique le rend profondément heureux.

Le temps des Fêtes approche, et comme toujours, sa famille aura une place centrale. Cette année, c’est lui qui reçoit à Noël: une tradition conviviale remplie de buffets maison, de décorations partout et de rires entre proches!