Éric Lapointe répond aux allégations d’infidélité de Judith Bérard

Rappelons que son ex est Judith Bérard, connue pour ses rôles marquants dans des productions emblématiques comme Starmania, Cindy, et Lance et compte. Elle a dévoilé sa biographie en 2024: Invisible.

Au cœur de son récit se trouve son histoire d'amour tumultueuse avec le chanteur Éric Lapointe, qu'elle a fréquenté pendant près de deux ans. Leur relation, marquée par des hauts et des bas, s'est terminée en mars 2023.