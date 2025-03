En direct de l'univers: La date du spécial pour les 100 ans de Janette Bertrand enfin dévoilée!

Avec une carrière aussi riche et influente, il ne fait aucun doute que France Beaudoin et son équipe ont réuni un impressionnant panel d'artistes et de proches pour rendre hommage à la grande Janette. On peut aussi s'attendre à voir ses enfants, ses petits-enfants et même ses arrière-petits-enfants participer à cette fête unique.

Ce n'est pas la première fois que Janette Bertrand est au cœur d'une émission d'En direct de l'univers. Elle avait déjà eu droit à son propre univers le 10 octobre 2020, en pleine pandémie. Ce soir-là, de grands noms de la chanson, dont Ginette Reno, Guy A. Lepage, Lise Dion et Claude Dubois, avaient interpré des morceaux marquants pour elle. Sa petite-fille, Zoé Lajeunesse-Guy, avait également offert une performance aux côtés de Michel Rivard.