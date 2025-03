7 choses que vous ne saviez pas sur Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques

Parmi les humoristes qui nous font pouffer de rire à tout coup se trouve très certainement Philippe-Audrey Larrue St-Jacques.

Celui qui nous a été révélé grâce à la série Like moi! à Télé-Québec est effectivement très drôle, oui, mais c’est aussi un homme multidimensionnel aux mille et un intérêts, dont certains plus surprenants que d’autres! On s’offre donc un tour d’horizon de certaines choses que vous ne saviez peut-être pas sur lui.