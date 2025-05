Empathie nous laisse sur cette scène coup de poing

Alerte aux divulgacheurs: Si vous n'avez pas vue le plus récent épisode d'Empathie, arrêtez votre lecture ici!

On ne pouvait pas imaginer une finale plus bouleversante pour la série Empathie. L'épisode nous laisse suspendus à une scène d’une poignante humanité, alors que Suzanne (Florence Longpré), Mortimer (Thomas Ngijol) et sa mère (Malube Uhindu-Gingala), gravement blessée après avoir déboulé les escaliers, courent dans la rue pour rejoindre l’hôpital.

Une scène tellement touchante de vérité et d’impuissance.