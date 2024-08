En entrevue, Charlotte Aubin s'ouvre sur l'amour et la poésie

Elle y parle aussi de l’amour au sens large, pour elle, l’intime est très près du commun : «Je pense que la façon qu’on a d’être déçu par rapport à une relation est parfois symptomatique de la façon dont on se sent par rapport à notre société et à notre monde.»

Hier, c'était le lancement et Charlotte a avoué qu'elle était un peu nerveuse de la sortie de son nouveau receuil.