Après Indéfendable, Brigitte Lafleur est méconnaissable dans Empathie

Dans Empathie, on suit Suzanne (Florence Longpré) , une ancienne criminologue reconvertie en psychiatre, qui tente de se reconstruire au cœur d’un institut psychiatrique. Là, elle croise Mortimer (Thomas Ngijol), un intervenant aussi troublant qu’attachant, dans un quotidien sans filtre.

En plus de Brigitte Lafleur, on y retrouve, Josée Deschênes ainsi que Benoît Brière qui est aussi bien loin de look habituel.