Éléonore Lagacé nous présente son nouveau partenaire

Début du contenu principal.
Au cours des dernières heures, Éléonore Lagacé a présenté son nouveau partenaire sur ces réseaux sociaux: son chien Flash qui est le frère du nouveau chien de la créatrice de contenu Pascale de Blois.
La race du chien d’Éléonore est italian greyound en anglais (un petit lévrier italien en français). Flash est beaucoup trop adorable dans la vidéo de présentation publiée par Éléonore.
On le voit notamment en train de dormir dans un panier de linge, courir avec l’autre chien d’Éléonore et se coller à la sœur de cette dernière.
Voyez la vidéo en question:
Si vous trouvez que le nouveau chien d’Éléonore est beaucoup trop cute, vous pouvez même vous abonner à son nouveau compte Instagram où vous pourrez voir des moments de son quotidien.
On a aussi pu voir que l’animatrice Élyse Marquis a déjà eu la chance de rencontrer Flash dans une story partagée sur son compte Instagram. Elle semble être tombée en amour de lui comme nous!
Ce n’est pas tout: Éléonore et Pascale ont aussi organisé une soirée de retrouvailles entre Flash et Margo, sa sœur qui a été adoptée par Pascale et son copain Adam Benmoussa.
Pour l'occasion, ils se sont donnés rendez-vous au bar à vin BarBara dans le quartier Saint-Henri à Montréal.
Sachez que Pascale était accompagnée d’Éléonore lorsqu’elle est allée chercher Margo afin de l’adopter… Et Éléonore n’a pas pu s’empêcher d’adopter Flash par la suite.
Découvrez des photos et captures d’écran de ce moment bien spécial entre Flash et Margo juste ici:
Comme Flash, sa sœur Margo a aussi son propre compte Instagram où vous pourrez voir plus de photos.
On vous montre l'annonce de l'adoption de Margo par Pascale et Adam: