Éléonore Lagacé nous présente son nouveau partenaire

Au cours des dernières heures, Éléonore Lagacé a présenté son nouveau partenaire sur ces réseaux sociaux: son chien Flash qui est le frère du nouveau chien de la créatrice de contenu Pascale de Blois.

La race du chien d’Éléonore est italian greyound en anglais (un petit lévrier italien en français). Flash est beaucoup trop adorable dans la vidéo de présentation publiée par Éléonore.

On le voit notamment en train de dormir dans un panier de linge, courir avec l’autre chien d’Éléonore et se coller à la sœur de cette dernière.