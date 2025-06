Éléonore Lagacé ne ressemble plus à ça!

Jeudi soir dernier, c’était soirée de fête à l’Espace St-Denis à Montréal! Le tapis rouge s’est déroulé pour la grande première de Zénith Le Spectacle, un spectacle musical animé par Véronique Cloutier, qui promettait d’en mettre plein les yeux et les oreilles!

Pour la toute première fois, Zénith est passé du petit écran à la scène après deux saisons couronnées de succès à la télé.

La salle était électrisée alors que huit artistes chouchous des générations Z, Y, X et boomers ont enchaîné les prestations marquantes de l’émission, agrémentées de nouveautés et de belles surprises. Les invités ont pu applaudir Alex Nevsky, Barnev, Bryan Audet, Christian Marc Gendron, Éléonore Lagacé, Lyxé, Manuel Tadros, Frédérike Bédard, Rafaëlle Roy, Redgee et Wilfred Lebouthillier, tous réunis pour une soirée mémorable.

Découvrez toutes les photos du tapis rouge!

