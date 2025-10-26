Geneviève Everell s’est mariée pour une deuxième fois avec l’homme de sa vie

Début du contenu principal.
L’entrepreneure Geneviève Everell a vécu tout un week-end!
Elle s’est mariée pour une deuxième fois avec l’homme de sa vie, Nicholas Lavoie. Le couple avait déjà uni leur destinée une première fois lors d’un voyage à Las Vegas, et cette fois, ils ont célébré leur amour entourés de leurs proches dans une cérémonie pleine d’émotion.
Celle que l’on connaît sous le nom de Miss Sushi a partagé plusieurs clichés de cette journée mémorable sur ses réseaux sociaux.
Le couple, rayonnant de bonheur, a célébré en grand leur amour qui les unit depuis plus de quatre ans, entouré de leur famille et de leurs amis les plus proches.
Geneviève Everell et Nicholas filent le parfait bonheur depuis plus de quatre ans. Le couple s’était fiancé en mars 2022.
L’an dernier, la chef et animatrice a accueilli leur premier enfant ensemble, une adorable petite fille prénommée Millie-Love. Geneviève est également la maman de Malcom, né d’une précédente relation.