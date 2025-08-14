Gémeaux 2025: les fans interviennent et Geneviève Everell est ajoutée aux nommés

De nombreux fans de Geneviève Everell ont fait tourner les chances de son côté, lui permettant de se tailler une place (fort méritée) dans les nominations des prochains prix Gémeaux, dans la catégorie Personnalité féminine de l’année.

Touchée, c’est Geneviève Everell elle-même qui a raconté l’histoire via Instagram. Il faut savoir que la femme d’affaires était déjà en nomination dans la catégorie Émission coup de cœur de l’année pour son documentaire Maman est malade qui nous a tous bouleversés.

Mais plusieurs abonnés se sont questionnés à savoir pourquoi elle n’était pas parmi les nommés pour la personnalité féminine de l’année.

Bon nombre d’entre eux ont même écrit à l’Académie pour demander que son nom soit ajouté et, surprise, le message a été entendu.

Dans une publication faite sur ses réseaux sociaux, la femme d’affaires a écrit l’histoire qui l’a menée à cette touchante nomination qui sera votée exclusivement par le public.