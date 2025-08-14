Gémeaux 2025: les fans interviennent et Geneviève Everell est ajoutée aux nommés

Début du contenu principal.
De nombreux fans de Geneviève Everell ont fait tourner les chances de son côté, lui permettant de se tailler une place (fort méritée) dans les nominations des prochains prix Gémeaux, dans la catégorie Personnalité féminine de l’année.
Touchée, c’est Geneviève Everell elle-même qui a raconté l’histoire via Instagram. Il faut savoir que la femme d’affaires était déjà en nomination dans la catégorie Émission coup de cœur de l’année pour son documentaire Maman est malade qui nous a tous bouleversés.
Mais plusieurs abonnés se sont questionnés à savoir pourquoi elle n’était pas parmi les nommés pour la personnalité féminine de l’année.
Bon nombre d’entre eux ont même écrit à l’Académie pour demander que son nom soit ajouté et, surprise, le message a été entendu.
Dans une publication faite sur ses réseaux sociaux, la femme d’affaires a écrit l’histoire qui l’a menée à cette touchante nomination qui sera votée exclusivement par le public.
Émue, Geneviève Everell a écrit:
«Je ne comprends pas ce qui se passe?? 🥹🥹🥹🥹
Hier, en allant voter pour le documentaire MAMAN EST MALADE dans la catégorie Émission coup de cœur de l’année aux prix Gémeaux vous étiez BEAUCOUP, pour vrai, à me dire:
«Gen, comment ça t’es pas dans les personnalités féminines de l’année? »
Pis moi, j’étais comme : « Voyons donc… chu pas Véro ni Guylaine Tremblay, seigneur Jésus!» 😂
Ben là, certaines personnes ont carrément écrit à l’Académie (OUI OUI HAHAHA) genre: «Heille, les Gémeaux, Geneviève Everell est où?» Vous m’avez même envoyé les captures d’écran de vos e-mails! Moi je montre ça à mon chum en mode:
«Cute bb, regarde ça.» (En me disant dans ma tête: «Oublie ça ma belle!»)
Pis là, ce midi, je reçois un DM (message direct):
«GEEEEEEE, TU ES LÀ!»
Je réponds: «De quoi? Chu où?»
(J’étais au resto @labine_resto – très délicieux d’ailleurs 🤤)
«Nenon, tu es dans les candidates pour potentiellement gagner le prix de la Personnalité féminine de l’année aux Gémeaux!»
Moi: « E… WHATTTTTT?!» 😱
Donc… contre toute attente… vous pouvez VOTER pour moi.
J’peux pas croire que j’écris ça! Ahahahaha 🙈»
Nul doute qu’elle a sa place parmi les nommés de cette prestigieuse catégorie dont l’issue est décidée par les votes du public.
Vous pouvez d’ailleurs voter pour elle ou celle que vous voyez comme gagnante en vous rendant sur le site des Gémeaux ou en cliquant simplement ici!
