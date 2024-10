En deuil, Marie-Chantal Toupin se confie sur le décès de sa maman

Malgré cette épreuve, elle a puisé dans cette douleur une force nouvelle, déterminée à honorer la mémoire de sa mère en reprenant le chemin de la scène: «Elle voulait me voir chanter à la télé avant de partir, ce qui n’a malheureusement pas été possible. Mais je sais qu’elle aurait été fière de me voir continuer!», confie-t-elle au magazine La Semaine.

Consciente des défis auxquels elle a dû faire face, Marie-Chantal a pris la décision de revoir ses priorités et de se montrer plus discrète sur les réseaux sociaux, ayant compris que ses publications passées n’ont pas toujours joué en sa faveur.

«J’ai appris que me livrer publiquement ne m’apportait rien de positif. Aujourd’hui, je veux me concentrer sur ma carrière et sur la scène», confie-t-elle. Cette décision, prise avec assurance, marque un tournant décisif dans sa vie professionnelle.

Grâce au soutien du producteur renommé Martin Leclerc, Marie-Chantal se produira à nouveau dans des salles prestigieuses en mai 2025, avec des spectacles au Cabaret du Casino de Montréal, au Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau et au Théâtre Capitole de Québec.

«C’est une belle opportunité de renouer avec le public. Savoir que quelqu’un croit en moi me donne des ailes, et j’ai hâte de retrouver cette énergie en direct avec les gens», explique-t-elle avec enthousiasme.