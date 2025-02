Ce comédien de Dumas débarque dans Indéfendable

Les comédiens Lucien Ratio et Monika Pilon sont mariés!

On se souvient de cet acteur pour son apparition dans Indéfendable, où il prêtait ses traits à l'accusé Jérémie Martel. Son amoureuse est elle aussi dans le monde du jeu, et elle est bien connue sur les réseaux sociaux.

Lucien Ratio et Monika Pilon s'étaient fiancés en mars 2022, et on a finalement choisi de s'unir en ce début 2025.

