Dr Coderre dans Indéfendable: 3 choses à savoir sur Simon Beaulé-Bulman

2. Simon adore jouer au théâtre

Le comédien se fait de plus en plus visible à l’écran, mais il est véritablement un incontournable sur les planches. Il tiendra des rôles dans diverses productions théâtrales, telles que Ici par hasard, qui sera représentée au Théâtre d’Aujourd’hui du 10 au 29 mars, et Chers parents, qui sera présentée au Rideau Vert du 30 avril au 1er juin.