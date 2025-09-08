Ce comédien de District 31 est débarqué en surprise dans Antigang

Début du contenu principal.
Un comédien adoré du public, qu’on a pu voir dans District 31 et plus récemment dans Dumas et Indéfendable, fera son retour dans la nouvelle quotidienne Antigang.
Daniel Thomas, qu'on a découvert dans 2Frères, y incarne Élias Viau, un enquêteur à la section des homicides du SPGM.
Alors que l’escouade Antigang, menée par Jean-François Bégin (Patrice Robitaille), enquête sur 300 kilos de cocaïne dissimulés dans un appartement, les enquêteurs y découvrent bien plus que de la drogue: des photos d’eux-mêmes, dont certaines où apparaissent aussi des membres de leur famille et ça ne passe pas.
C’est Tommy (Fabien Cloutier) et Mathilde (Catherine Trudeau) qui se rendent sur place, où ils trouvent le locataire de l’appartement criblé de balles.
Pour sa première semaine, Antigang sera présenté en format de 60 minutes plutôt que 30.
Dès demain, on retrouvera les enquêteurs de la série, toujours plongés dans l’enquête entourant la drogue disparue.
On fera également la connaissance du personnage incarné par Patrice Bélanger: Bruno Monette, enquêteur pour la gendarmerie.
Pour ne rien manquer de cette nouvelle quotidienne, soyez sur ICI TÉLÉ, du lundi au jeudi à 19 h.
Vous aimerez aussi: