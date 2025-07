Vous pourriez partir en croisière avec Roy Dupuis

Déroulement de la soirée

Le samedi 23 août, à 17h, on vous propose d’embarquer à bord du bateau du Capitaine Duval. On vous y servira bouchées et mousseux. Avec une vue exceptionnelle sur le Rocher Percé et l'Île Bonaventure, la vedette partagera avec les passagers ses souvenirs de tournage et ses réflexions sur le métier d'acteur. La Classe de cinéma en mer avec Roy Dupuis sera animée par le directeur de la programmation Guillaume Whalen.

Les billets sont disponibles sur le site du festival.