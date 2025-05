Roxane Bruneau a utilisé du Botox pour cette raison pariculière

Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, elle n’y a pas eu recours pour des raisons esthétiques!

Elle a expliqué s’être fait injecter du Botox dans les épaules, dans le but de détendre ses muscles et soulager une douleur chronique qui la suivait depuis des années: « Aujourd'hui, c’est la première fois de ma vie que je n’ai pas mal au cou. Je ne me rappelle pas la dernière fois que je n’ai pas eu mal dans le cou », a-t-elle confié avec émotion.

Ce moment d’authenticité a ouvert la porte à une discussion plus large sur le rapport au corps et l’importance de ne pas juger les choix des autres. Questionnée à savoir si elle envisagerait d’avoir recours au Botox pour d'autres raisons à l’avenir, la chanteuse a répondu sans détour: « Moi je me dis qu’on a les moyens et les ressources pour se sentir mieux dans notre peau… Pourquoi on ne le ferait pas? »

Voilà qui est clair!