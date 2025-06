Corneille annonce la fin de sa carrière de chanteur

«J'ai toujours dit qu'à 50 ans, j'arrêtais. Je suis rendu à 48 ans, et je suis donc à deux ans de l'âge de ma retraite. Je pense que personne n'a besoin d'un nouvel album de Corneille, ce n’est pas quelque chose de primordial ou de nécessaire dans le paysage de la chanson francophone. Par contre, là où je me sens utile et où je pense que je peux contribuer, c'est dans le fait de mettre mon expérience accumulée depuis plus de 20 ans au service de la relève. C’est dans ce travail de transmission que je me sens utile aujourd’hui», confie le célèbre chanteur au magazine.

Au niveau musical, on pourra donc le retrouver en tant que coach ou mentor, comme il l'a fait à La Voix, en public ou dans l'intimité des studios d'enregistrement.