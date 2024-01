Corneille dévoile de rares photos de famille

«C'est nous.... version 2024», écrit l'heureuse maman avec le carrousel d'images.

Sofia et Corneille sont en couple depuis 19 ans. Ils sont parents d'un garçon et d'une fille, Merik et Mila.

Complices dans la vie comme au travail, ils écrivent des chansons ensemble depuis une quinzaine d'années. Sofia a un talent naturel pour l'écriture des paroles et ses mots inspirent son célèbre amoureux à composer des mélodies!

On leur souhaite une formidable année 2024.