La femme de Corneille porte son veston, voyez comme elle est chic

Sofia portait le veston satiné de Corneille sur un short. Laissant dévoiler ses jambes et son décolleté, la pièce lui donnait des allures féminines à souhait.

On adore la ceinture qui souligne à merveille sa taille, et la broche pour une touche encore plus sophistiquée. Bien sûr, il n'y avait plus élégant qu'un sac de soirée Saint-Laurent pour rehausser le look.