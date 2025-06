Mario Pelchat s'ouvre sur ses déboires financiers: «c'est humiliant»

Le populaire chanteur a avoué qu’il était un peu naïf à l’époque et qu’il ne gardait pas un œil sur ses finances :

«[…] Je ne m’occupais pas de mes affaires… les impôts… […] Je leur faisais confiance, je ne savais même pas [qu’il fallait faire] un rapport d’impôt. Ma mère m’en avait déjà parlé.»

Il s’est rendu compte de la situation lorsqu’il n’a pas été en mesure de retirer de l’argent à un guichet automatique :

«[…] Le guichet a bouffé ma carte, parce que mes comptes étaient gelés. Je vais demander ce qui se passe et on me dit : “Votre compte est gelé, il faudrait que vous vous informiez auprès du gouvernement.” Je devais de l’argent à l’impôt. C’est là que j’ai compris l’importance de payer ses impôts.»