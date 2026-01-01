8 comédiens qu’on a hâte de retrouver à la télé en janvier

Début du contenu principal.
La dernière année nous a charmés avec plusieurs séries qui ont marqué notre quotidien. De Véronique Cloutier à Bianca Gervais, en passant par d’autres visages marquants, chacun apporte une profondeur et une intensité qui donnent toute sa richesse à la série.
Voici notre top des comédiens qu'on hâte de retrouver en janvier!
Même si on a hâte de le retrouver dans son rôle de Pascal St-Cyr dans STAT, plusieurs sont aussi curieux de le découvrir dans la nouvelle saison de Big Brother Célébrités.
Normand D’Amour est d’ailleurs le premier nom à avoir été dévoilé pour cette nouvelle édition, qui débutera en janvier. Dans son portrait, il confie s’être préparé en vue du jeu :«Pour me préparer à Big Brother, ma fille et ma blonde m'ont fait des mises en situation. En essayant de voir comment je réagis, j'ai toujours eu besoin de défis dans ma vie. Celui-là est encore un de plus.»
Emmanuelle St-Cyr se retrouvera au cœur d’une intrigue majeure au retour de STAT en janvier. Lors du dernier épisode avant la pause des Fêtes, Auguste Lamy (Antoine Marchand-Gagnon) a publié une photo d’elle sur un site où des femmes en position de pouvoir sont ciblées par des individus violents.
Reste maintenant à voir si l’une de ces personnes passera à l’acte. Une chose est certaine: tout pourrait basculer très rapidement dès le premier épisode de la nouvelle saison.
Fanny Boutin, la conjointe de Denis Marchand (Sébastien Ricard) dans Antigang, est une femme forte et assumée qui a pris les rênes des affaires de son mari pendant son incarcération.
Elle assure désormais la gestion du bar le Quickie, et sa façon de faire est loin de plaire à Marchand. À l’approche de la deuxième partie de la saison, tout porte à croire que Fanny prendra encore plus de place dans l’intrigue, et qu’elle ne se laissera certainement pas marcher sur les pieds.
Dans la deuxième et ultime saison de Mea culpa, Marie-Do prend une place importante dans l’intrigue. À l’origine du projet de bistro-boutique Entre ciel et bières, elle partage cette nouvelle aventure avec Bérénice (Mélissa Desormeaux-Poulin) et Lysanne (Cynthia Wu-Maheux).
Sur le plan personnel, Marie-Do vit une nouvelle relation amoureuse qui, malgré les apparences, soulève rapidement des doutes chez son entourage. Entre amitiés, maternité et choix de vie, son personnage devra composer avec plusieurs remises en question.
Léo Macdonald a vécu une année loin d’être facile. Après avoir été reconnu coupable de la mort de Dylan Blondin, il a été incarcéré, avant d’être finalement libéré lorsque Diaz, le policier ripou, a été démasqué. Il a retrouvé sa liberté, mais les conséquences ont été bien réelles.
Depuis, Léo a été aux prises avec des crises de panique, surtout lors de ses passages au palais de justice. Même s’il a pu compter sur le soutien de son équipe, il s’est fait plus discret au cabinet. On espère que la prochaine année lui permettra de retrouver un certain équilibre, et éventuellement, le chemin des plaidoiries.
Maître Lapointe a connu une fin d’année particulièrement éprouvante. Il s’est retrouvé sur la table d’opération et, visiblement, tout ne s’est pas déroulé comme prévu.
Cette situation a donné toute une frousse à Clara (Josée Deschênes) et aux collègues du cabinet Lapointe-Macdonald et Nolin. Même Claude (Nathalie Madore) a été profondément ébranlée par les événements, au point où certains téléspectateurs s’inquiètent pour elle.
Du côté de Maître Lapointe, on espère le voir reprendre du mieux et être de retour sur pied dès les premiers épisodes de la nouvelle année.
Dans la cinquième saison de L’œil du cyclone, Véronique Cloutier reprend son rôle d’Éliane, un personnage toujours aussi présent et influent dans la vie de sa sœur
Elle poursuit sa carrière avec la même fougue, tout en continuant de jouer les entremetteuses. Toutefois, la saison la place aussi face à des moments plus fragiles, notamment à la suite d’une promotion qui se termine par un accident. Au fil des épisodes, Éliane se rapproche également d’un infirmier, avec qui une certaine affinité s’installe...
Bianca Gervais prête ses traits à la sergente Gabrielle Auclair, une policière militaire au caractère complexe et profondément tourmenté.
Autoritaire, rigide et peu chaleureuse, son personnage traîne de lourds enjeux personnels, entre problèmes d’alcool, agressivité et rapport difficile à sa propre sexualité. Gabrielle se perçoit comme une femme brisée et une mère inadéquate, ce qui la pousse à fuir la maison pour se réfugier dans le travail. Une fuite qui ne fait qu’accentuer les tensions et les conflits avec son conjoint et sa fille.