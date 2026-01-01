8 comédiens qu’on a hâte de retrouver à la télé en janvier

Même si on a hâte de le retrouver dans son rôle de Pascal St-Cyr dans STAT, plusieurs sont aussi curieux de le découvrir dans la nouvelle saison de Big Brother Célébrités.

Normand D’Amour est d’ailleurs le premier nom à avoir été dévoilé pour cette nouvelle édition, qui débutera en janvier. Dans son portrait, il confie s’être préparé en vue du jeu :«Pour me préparer à Big Brother, ma fille et ma blonde m'ont fait des mises en situation. En essayant de voir comment je réagis, j'ai toujours eu besoin de défis dans ma vie. Celui-là est encore un de plus.»