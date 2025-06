Voici ce qu’on a pensé de la comédie musicale Chicago

Certain.e.s pourraient croire que ce décor nuit au déroulement de l’histoire ou même ennuie les spectateurs et les spectatrices à un certain moment, mais non.

L’interprétation de la distribution cinq étoiles du spectacle nous fait oublier les changements de décor et nous plonge sans difficulté dans l’histoire de Chicago.

Une grande partie du succès de la comédie musicale revient à ses musiciens et ses musiciennes, mais aussi à ses danseurs et danseuses. Toutes les chorégraphies sont exécutées avec rythme et audace.