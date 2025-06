Voyez Mélissa Bédard performer lors de la répétition de Chicago!

Bien que la pièce soit à l’affiche depuis 28 ans sur Broadway, il n’y a pas que New-York qui a eu droit à Chicago. La comédie musicale a été présentée dans 38 pays et plus de 525 villes. Le célèbre morceau All That Jazz a été chanté plus de 715 000 fois dans 13 langues différentes. D’ailleurs, vous pourrez entendre l’hymne parfait, en français, par Terra C. MacLeod. Psst… nous avons déjà un avant-goût pour vous dans la vidéo.

Voyez l’emblématique et sexy cabaret dès le 21 juin à l’Espace St-Denis, puis, sur la route à Québec et à Gatineau. https://chicagolacomediemusicale.com pour toutes les dates et billets.

