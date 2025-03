Mélissa Bédard fait une apparition surprise à la conférence de presse de Chicago

Le dévoilement de la distribution de la comédie musicale Chicago a eu lieu aujourd'hui à Montréal.

On savait déjà que Véronic DiCaire avait décroché le rôle principal aux côtés de Terra C. MacLeod et Mélissa Bédard.

Aujourd'hui, nous avons appris qui seront les vedettes de ce spectacle à grand déploiement. Michaël Girard incarnera l’avocat Billy Flynn. Bryan Audet, Neev et David Noël complètent le noyau principal de Chicago.