En direct de l’univers: une invitée adorée du public sera à l’émission ce samedi

C’était lors du dernier épisode de la saison précédente que Colette Provencher, grande amie de Sophie Thibault depuis plus de 30 ans, était montée sur scène avec énergie pour interpréter Let the Sunshine In en duo avec Nathalie Simard.

À la fin de l’émission, France Beaudoin avait confirmé le retour d’En direct de l’univers pour une nouvelle saison, en soulignant que Colette ferait partie des invitées. Cette dernière avait été complètement surprise.

C’est donc ce samedi que Colette vivra de grands moments d’émotion en voyant son univers musical défiler devant ses yeux.