En direct de l’univers: une invitée adorée du public sera à l’émission ce samedi

Début du contenu principal.
Les gens l’attendaient depuis longtemps: c’est enfin Colette Provencher qui aura droit à son En direct de l’univers samedi prochain.
C’est lors du passage de Sophie Thibault que France Beaudoin lui avait lancé la grande invitation. Émue aux larmes, la célèbre miss météo avait accepté de se prêter au jeu avec grand plaisir.
C’était lors du dernier épisode de la saison précédente que Colette Provencher, grande amie de Sophie Thibault depuis plus de 30 ans, était montée sur scène avec énergie pour interpréter Let the Sunshine In en duo avec Nathalie Simard.
À la fin de l’émission, France Beaudoin avait confirmé le retour d’En direct de l’univers pour une nouvelle saison, en soulignant que Colette ferait partie des invitées. Cette dernière avait été complètement surprise.
C’est donc ce samedi que Colette vivra de grands moments d’émotion en voyant son univers musical défiler devant ses yeux.
Colette a d’ailleurs partagé l’annonce faite par France Beaudoin lors du plus récent épisode d’En direct de l’univers, et on sent qu’elle est très fébrile et impatiente de découvrir ce que l’équipe lui réserve.
«Voilà….. 1 novembre…ouffffff
En direct de l'univers»
Pour le moment, tous les moments sont dans le secret des dieux, mais on pourrait probablement voir Sophie Thibault, sa grande amie. Peut-être aussi certains de ses amis de Sortez-moi d'ici et ses grands enfants Esther et Lambert qui pourrait faire une belle surprise à leur maman.
Ne manquez pas le passage de Colette Provencher à En direct de l’univers, ce samedi 1er novembre, dès 19 h, sur ICI Télé.
Vous aimerez aussi: