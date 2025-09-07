Sophie Thibault dévoile avec bonheur ses nouveaux projets!

Sophie Thibault, qui vient tout juste de prendre sa retraite après une brillante carrière comme cheffe d’antenne à TVA, amorce déjà un nouveau chapitre!

Eh oui, elle rejoint désormais l’équipe de La Presse, où elle prêtera sa plume et son regard de photographe à la couverture de l’actualité et de la société québécoise. Ses textes, enrichis de ses clichés, promettent d’apporter une perspective personnelle et sensible sur le monde qui nous entoure.

Un beau prolongement de sa carrière journalistique, qui lui permettra de continuer à informer et à émouvoir, mais sous une forme différente, à la fois écrite et visuelle!