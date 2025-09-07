Sophie Thibault dévoile avec bonheur ses nouveaux projets!

Début du contenu principal.
Sophie Thibault, qui vient tout juste de prendre sa retraite après une brillante carrière comme cheffe d’antenne à TVA, amorce déjà un nouveau chapitre!
Eh oui, elle rejoint désormais l’équipe de La Presse, où elle prêtera sa plume et son regard de photographe à la couverture de l’actualité et de la société québécoise. Ses textes, enrichis de ses clichés, promettent d’apporter une perspective personnelle et sensible sur le monde qui nous entoure.
Un beau prolongement de sa carrière journalistique, qui lui permettra de continuer à informer et à émouvoir, mais sous une forme différente, à la fois écrite et visuelle!
Sophie travaille également à un projet qui lui tient particulièrement à cœur: un documentaire sur le cancer de la peau, attendu au printemps 2026.
Dans une série de photos partagées sur ses réseaux sociaux, elle confie: « Un tournage extraordinaire avec une équipe de rêve: documentaire sur le cancer de la peau, avec #zone3 et Marie-Ève Richard (@_miss_uv). À ne pas manquer au printemps 2026! »
Ce film, en préparation, promet d’allier rigueur et sensibilité pour sensibiliser le grand public aux dangers bien réels du soleil. Sophie s’est entourée de Marie-Ève Richard, conférencière, animatrice et survivante d’un cancer de peau de stade 4, afin de donner une voix forte et incarnée à ce sujet crucial. Ensemble, elles entendent éveiller les consciences, encourager la prévention et rappeler l’importance du dépistage précoce.
Le thème n’est d’ailleurs pas anodin pour l’ex-cheffe d’antenne: en 2023, elle avait elle-même dû subir une opération liée à un cancer de la peau, ce qui l’avait forcée à s’absenter temporairement des ondes. Son engagement actuel prend donc une résonance toute personnelle, rendant ce futur rendez-vous encore plus attendu et porteur de sens!
