«C'est quelque chose qui me brûle énormément»: Coco de Big Brother se confie sans filtre

Alors que son règne de patronne de Big Brother Célébrités s’est achevé, Coco Belliveau s’est confiée sans filtre, abordant notamment un sujet bien personnel : le spectre de l’autisme avec lequel elle vit.

Écoutez-la dans la vidéo en en-tête.

L’humoriste s’est adressée à la caméra durant son vlog du PM, y allant dans un premier temps d’explications, elle qui a mis cartes sur table concernant ses stratégies de la semaine. Elle a raconté pourquoi elle avait fait ces choix de mises en danger qui ont ultimement mené à l’élimination de Marianne et de Marie-Christine de l'aventure Big Brother Célébrités. Vers la fin de son message, elle a expliqué en quoi ça avait été plus difficile pour elle qui vit avec le spectre de l’autisme et comment elle s’était adaptée au jeu.

Son entrevue complète est disponible ici!