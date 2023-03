Liliane de Big Brother Célébrités: «il y a beaucoup de spéculations dans la maison»

J’ai beaucoup aimé le challenge du PM cette semaine. Ceux d’endurance sont mes préférés parce que j’aime bouger! Malgré qu’on soit stressés et qu’on shake avant chaque challenge ; plus on en fait, plus on devient confiants! Ma stratégie pour cette semaine était de mettre du sable à tout le monde et de me timer lorsque quelqu’un avait le dos tourné pour en ajouter un peu plus dans son bac. J’ai même mis un peu de sable dans le bac à Mona afin de brouiller les cartes! Mon but était d’avoir l’air all over the place afin de passer inaperçue et de ne pas être visée.

Ça allait très vite comme challenge et tout était flou. Je savais que Marianne était émotive alors ça ne me paraissait pas une bonne idée qu’elle soit patronne cette semaine. Si elle était toujours fâchée de l’éviction de Zoé, elle aurait pu mettre mes alliés et moi-même sur le bloc. Je me doutais que Coco allait remporter ce défi parce qu’elle s’entend bien avec tout le monde et que personne n’a l’impression d’être sa prochaine cible. Elle m’a beaucoup aidé jusqu’à présent et moi aussi en retour. C’est du donnant-donnant!

La punition du Crieur du trône, c’est l’affaire qui me fait le plus rire jusqu’à présent. J’ai un humour très décomplexé, mais je suis tout de même contente de ne pas avoir eu cette punition. Mais si c’était tombé sur moi, je l’aurais pris en riant. Je ne pense pas qu’il existe une punition plus hilarante que ça! Par contre, ça doit finir par être vraiment gossant de toujours être coupée des conversations, de ne pas pouvoir faire tes petites affaires seule, de toujours être avec du monde… c’est chiant! Je me sentais mal parfois quand Marianne s’est ramassée avec la punition parce que j’ai souvent envie d’aller aux toilettes, mais Crieur pas Crieur, je dois y aller!

Pour les mises en danger, je n’avais aucun doute avec Coco. Je suis convaincue qu’elle me l’aurait dit d’avance si elle envisageait de me mettre. Ce n’était pas ma stratégie de mettre Marianne sur le bloc, c’est vraiment Coco qui ne se sentait pas en confiance avec elle. Je pense que c’est un bon gamble pour elle. Les semaines passent tellement vite que c’est difficile de se dire qu’on va prendre une semaine de plus pour développer une relation de confiance. Les choses s’installent vite ici! Je ne suis pas nécessairement satisfaite du bloc de Coco, car j’aime beaucoup les deux personnes en danger. Mais je suis contente de ne pas m’y retrouver!