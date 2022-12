Découvrez la troisième participante de Big Brother Célébrités, saison 3!

Cette humoriste aussi talentueuse que pétillante débarquera dans la maison de Big Brother Célérités, saison 3 le dimanche 8 janvier à 18h30.

Voici la bio officielle de Korine Côté sur le site de l'émission :

Découverte de l'année du Festival Juste pour rire de 2012, l'humoriste Korine Côté enchaîne les projets de scène, de télé et de radio depuis sa sortie de l'École nationale de l'humour en 2006. Ses deux one-woman-show «Mon show» et «Gros plan» ont connu un excellent succès critique. Celle qu'on a pu voir au cinéma dans «Maria» et à la télé dans «Les 5 prochains», «Les gars des vues», «Piment fort» et «Direct dans le net» a co-animé en 2020 son premier gala Juste pour rire en compagnie de Laurent Paquin. Sa célèbre montée de lait contre «Les macs» lui a fait remporter l'Olivier de numéro d'humour de l'année, loin de toute technologie, remportera-t-elle Big Brother Célébrités?

Découvrez aussi son portrait vidéo!