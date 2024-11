Clodine Desrochers avait toute une surprise pour ce mini fan

«La maman de Théo m’a envoyé une vidéo de son petit ange qui capote sur mon album de berceuses. En fait il semble que y’a juste mes chansons qui l’apaisent 😌 Atteint du syndrome de down Théo a des besoins particuliers et va souvent à l’hôpital…. Je leur aie fait une visite surprise et j’ai chanté sa chanson préféré! Mais en fait… c’est à moi que j’ai fais un cadeau 💝😍🎶 Créer de la magie de Noël autour de soi ça fait du bien et c’est bien plus simple qu’on pense 🌲 En passant si votre enfant pleure ou à de la misère à dormir essayez mes chansons c’est Gratissss l’album J'allume une étoile sur YouTube 🌟💫»

On a l'impression que Clodine Desrochers a réalisé le rêve du mignon petit garçon!

Comme elle mentionne généreusement que son album de berceuses est gratuit sur YouTube, on l'a trouvé pour vous. Vous pouvez l'écouter en commençant par la vidéo ci-bas: