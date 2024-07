Alicia Moffet reprend ce succès au piano et nous donne des frissons!

«Inutile de vous dire que je pleurais ma vie la première fois que j'ai entendu cette chanson dans le documentaire de Céline Dion», écrit Alicia Moffet avec la vidéo.

Sous la publication, plusieurs demandent à la chanteuse de faire quelques chansons au piano lors de sa prochains spectacles.

L'amoureux de la star, Frédérick Robichaud, est de son côté complètement charmé par cette touchante reprise. Il lui demande de «lui chanter cette chanson pour dormir le soir» et affirme qu'il «aime tout de cette vidéo». On est bien d'accord, Alicia Moffet et sa voix unique nous touchent droit au coeur!

En terminant, si vous êtes curieux d'entendre la version originale, voici le vidéoclip de Who I Am de Wyn Starks: