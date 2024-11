Après Sortez-moi d'ici, Clodine Desrochers participera à cette compétition télé

On a adoré retrouver Clodine Desrochers dans Sortez-moi d'ici et on est contents de savoir qu'elle sera de retour à la télé dès cet automne.

L'animatrice va sortir de sa zone de confort en participant à la nouvelle saison de Zénith.

Clodine se joint à l'équipe de la Génération X. Voici tous les détails sur son nouveau projet.