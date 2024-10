La famille Groulx: voyez les premières images de la nouvelle saison!

La bande-annonce de la nouvelle saison de La famille Groulx vient d'être dévoilée par Canal Vie!

Dans ce nouveau chapitre, on suivra le quotidien de Tara et Pascal Groulx qui sont maintenant parents de 13 enfants. Le plus jeune, Kayden-Noah, est né en mai.

La 8e saison de La famille Groulx nous permettra de voir la famille se préparer à l'arrivée du poupon et s'adapter à leur nouvelle réalité de 15 personnes sous le même toit.