Patrick Huard reçoit un Prix du Gouverneur général pour l’ensemble de sa carrière

Depuis plus de 30 ans, il réussit à toucher le public avec authenticité, autant dans des rôles comiques que dramatiques, à la télé comme au cinéma. Des succès populaires comme Bon Cop, Bad Cop, Taxi 0-22, Les Boys ou Star Académie ont marqué les esprits et cimenté sa place dans le cœur des Québécois et des Canadiens.

Lors de la cérémonie tenue à Rideau Hall, en présence de la gouverneure générale Mary Simon, Patrick s’est dit profondément touché par cet honneur:

« Ce prix me touche profondément. Il vient souligner des années de passion, de travail et d’histoires racontées. J’ai eu la chance de faire ce métier que j’aime, entouré de gens incroyablement talentueux. Recevoir un tel honneur, c’est un privilège immense - et ça donne envie de continuer à créer encore longtemps. »