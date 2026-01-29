Excellente nouvelle pour Christian Bégin!

Tel qu'indiqué sur l'affiche ci-haut, la troupe prendra ensuite la route afin de présenter Flambant nue aux quatre coins du Québec. Ce qui est génial, c'est qu'il reste des billets.

Curieux? Voici un résumé de ce qui vous attend en allant voir cette pièce de théâtre pas ordinaire:

«La pièce de théâtre Flambant nue plonge au cœur d’une question universelle : quelle est notre place dans l'univers? Cette interrogation, aussi vieille que l'humanité elle-même, est exacerbée par les récentes avancées scientifiques, notamment la fascinante théorie des univers multiples. Au bout de ce parcours, est-ce que nos personnages trouvent une réponse à cette question?

Portée par un chœur de personnages vibrants et attachants, ce texte de Pierre-Michel Tremblay mêle profondeur et humour à travers une série de tableaux qui reflètent nos différentes identités dans des situations qui résonnent avec des enjeux de notre époque.

Une rencontre unique sur scène avec quatre virtuoses de l’interprétation : Christian Bégin, Marie Charlebois, Isabelle Vincent et Pier Paquette. Ensemble, ils donnent vie à un spectacle touchant, drôle et captivant qui invite à réfléchir… et à rêver.»

Pour plus de détails et acheter vos places, c'est juste ici.