Christian Bégin et Marie-Ève Perron racontent leur première rencontre... à l'hôpital

Quelques jours plus tard, Marie-Ève a eu une complication. Sous l’effet des antidouleurs, elle devait se rendre à l’urgence du CHUM. C’est à ce moment précis que Christian a choisi de prendre de ses nouvelles :

«Et au même moment, Christian m’a envoyé un message pour me demander : “Comment ça va ?” Là, je me suis dit : “Hey man, on ne se connaît pas tant que ça, c’est un peu décalé, mais… viendrais-tu avec moi au CHUM, aux urgences ?” Et il a dit : “OK.” Il est débarqué chez moi 10 minutes plus tard.»

