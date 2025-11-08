Chrishell Stause quitte Selling Sunset après neuf saisons

Début du contenu principal.
C’est la fin d’une ère pour les fans de Selling Sunset!
Après neuf saisons à faire rayonner la téléréalité immobilière de Netflix, et ce, de la tête aux pieds, Chrishell Stause a confirmé qu’elle quitte l’émission et qu'elle ne sera pas de retour pour la dixième saison!
Dans une entrevue accordée à Bustle le 7 novembre, la star de 44 ans a expliqué les raisons de son départ...
« Je suis rendue à un point où je n’ai plus besoin de l’émission financièrement. J’ai la chance d’avoir d’autres sources de revenus, mais Selling Sunset n’est plus bon pour ma santé mentale. »
Chrishell, qui faisait partie du casting original depuis le lancement de la série en 2019, admet qu’elle ne sait pas encore si elle reviendra un jour.
« Si l’émission continue, je leur souhaite le meilleur. Peut-être que d’ici là, je ne la regarderai même plus, je ne sais pas. Mais je n’ai aucune rancune. Selling Sunset m’a offert tellement d’opportunités, et je ne veux pas être amère, même si je pars d’une façon que je n’aurais pas choisie. »
Elle ajoute avoir ressenti le besoin de tourner la page après des années de tournages exigeants:
« Après tant d’heures, je me disais: reste, termine ça. Tu n’es pas du genre à abandonner. Mais tu n’as plus jamais à le refaire! »
Chrishell était l’une des personnalités les plus populaires de la téléréalité, connue pour sa franchise, son sens de l’humour et ses relations parfois tumultueuses avec ses collègues. Dans la plus récente saison, les téléspectateurs ont notamment assisté à une chicane très médiatisée avec son amie de longue date Emma Hernan à cause d'une histoire d'amour qu'elle n'approuvait pas!
La neuvième saison de Selling Sunset a également été marquée par une confrontation explosive entre Chrishell et Nicole Young lors d’un dîner qui a dérapé. Tout a commencé lorsque Chrishell a évoqué de vieilles rumeurs sur la consommation de drogue de Nicole. Cette dernière a riposté sèchement en lançant: « Tu me confonds avec tes parents », une phrase qui a choqué le groupe, surtout en sachant que les parents de Chrishell, aujourd’hui décédés, avaient lutté contre des dépendances. Les collègues ont immédiatement pris la défense de Chrishell, jugeant la remarque de Nicole inacceptable.
Suite à cette altercation, Nicole a été licenciée du bureau par les jumeaux Oppenheim avant de réapparaître à la fin de la saison pour annoncer son déménagement à Nashville. Un clash intense qui restera sans doute l’un des moments les plus tendus de l’histoire de Selling Sunset!
Le départ de la téléréalité de Chrishell survient aussi une semaine après que Chrishell et Chelsea n’aient pas été invitées à la fête de lancement de la saison 9, un événement qui a soulevé plusieurs questions parmi les fans!
