Chrishell Stause quitte Selling Sunset après neuf saisons

« Je suis rendue à un point où je n’ai plus besoin de l’émission financièrement. J’ai la chance d’avoir d’autres sources de revenus, mais Selling Sunset n’est plus bon pour ma santé mentale. »

Chrishell, qui faisait partie du casting original depuis le lancement de la série en 2019, admet qu’elle ne sait pas encore si elle reviendra un jour.

« Si l’émission continue, je leur souhaite le meilleur. Peut-être que d’ici là, je ne la regarderai même plus, je ne sais pas. Mais je n’ai aucune rancune. Selling Sunset m’a offert tellement d’opportunités, et je ne veux pas être amère, même si je pars d’une façon que je n’aurais pas choisie. »

Elle ajoute avoir ressenti le besoin de tourner la page après des années de tournages exigeants:

« Après tant d’heures, je me disais: reste, termine ça. Tu n’es pas du genre à abandonner. Mais tu n’as plus jamais à le refaire! »