Charlie Lemay-Thiverge brillera dans cette série chouchou

Charlie Lemay-Thivierge relèvera un tout nouveau défi cet hiver.
La jeune comédienne aura la chance de briller dans une série adorée du public, dans un rôle qu’elle saura mettre de l’avant avec tout son talent et son charisme.
Charlie Lemay-Thivierge rejoindra bientôt la distribution de la série Alertes. Elle y incarnera un personnage qui croisera la route de l’escouade Cerbère, menée d’une main de maître par Stéphanie Duquette (Sophie Prégent).
C’est ce qu’a dévoilé le magazine 7 Jours. La jeune comédienne se joint ainsi à une impressionnante distribution pour cette nouvelle saison, aux côtés de David La Haye, Jean-Marie Lapointe, Mahée Paiement, Wiam Mokhtari, Loic Oliveira, Lou Thompson, Jérémie Jacob, Mylène Mackay, Amélie Grenier, Frédéric Lemay et Martin Laroche.
Charlie Lemay-Thivierge n’en est pas à ses débuts à la télévision. On a déjà pu la voir dans plusieurs séries populaires, dont Indéfendable, Audrey est revenue et Ruptures.
Côté cœur, la jeune comédienne file le parfait bonheur avec son amoureux Eduardo Gomez.
Pour souligner l’anniversaire de son amoureux, le 14 octobre, elle a partagé une capture d’un appel vidéo avec lui dans ses stories Instagram, un moment simple et rempli de tendresse.
En août derrnier, on apprenait que Charlie Lemay-Thivierge n'était plus un coeur à prendre!
La fille de Guillaume Lemay-Thivierge avait fait craquer ses abonnés en dévoilant des photos et vidéos adorables de son nouvel amoureux sur Instagram.