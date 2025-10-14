Charlie Lemay-Thiverge brillera dans cette série chouchou

Charlie Lemay-Thivierge rejoindra bientôt la distribution de la série Alertes. Elle y incarnera un personnage qui croisera la route de l’escouade Cerbère, menée d’une main de maître par Stéphanie Duquette (Sophie Prégent).

C’est ce qu’a dévoilé le magazine 7 Jours. La jeune comédienne se joint ainsi à une impressionnante distribution pour cette nouvelle saison, aux côtés de David La Haye, Jean-Marie Lapointe, Mahée Paiement, Wiam Mokhtari, Loic Oliveira, Lou Thompson, Jérémie Jacob, Mylène Mackay, Amélie Grenier, Frédéric Lemay et Martin Laroche.